Akhisarspor, Süper Lig’de ilk kez Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

M. Akhisarspor, Süper Lig’de ilk kez karşılaşacağı E.Y. Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 14’üncü haftasında yarın Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor, bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yaptığı son idmanın ardından Manisa’ya hareket ederek otelde kampa girdi.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Serginho ve Ömer Bayram, maç kadrosunda yer almıyor. Son 5 maçta sadece 2 puan çıkaran Akhisarspor’da Teknik Direktör Okan Buruk kendi sahasında en büyük destekçisi olan taraftarı da tribünlere beklediğini ifade ederek güzel futbol ve oyun sonunda 3 puanı alan taraf olmayı istediklerini belirtti. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği ve Bahattin Duran ile Mustafa Emre Eyisoyun’un yardımcılığını yapacağı maçın biletleri misafir takım 10, Maraton Akigo 11, Kapalı 15 ve VIP 20 TL’den satışa sunulacağı bildirildi.

Süper Lig’de 6’ıncı sezonunu geçiren Akhisarspor ile bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Yeni Malatyaspor ilk kez ligde karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 haftada Ege temsilcisi 18 puan ile 11’inci sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor ise 15 puan ile 13’üncü sırada kendine yer buldu. Yeni Malatyaspor 6 deplasman maçında 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, ev sahibi ekip Akhisar ise evinde sadece 1 kez yenildi. 1 kez berabere kalan Akigolar, 4 maçtan da galip ayrılan taraf oldu.

Öte yandan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’un Yeni Malatyaspor karşısına Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Abdoul Sissoko, Daniel Larsson ve Paulo Henrique 11’i ile çıkması bekleniyor.