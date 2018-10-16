Akhisarspor yıl sonuna kadar biletlere yüzde 15 indirim yapacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) teklifi üzerine Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisarspor, 2018 yılı sonuna kadar satılacak biletlerde yüzde 15 indirim uygulayacak.

Akhisar'da bu programa ilk desteğin Akhisarspor'dan geldiğine işaret eden ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, “Türkiye çapında başlatılan kampanya çerçevesinde, Akhisar'da da çığ gibi büyüyor bu kampanyaya katılım. Sağ olsun Akhisar Belediyespor öncülük etmek istedi bu işe de. İlk ziyaretimizi onlara yaptık, bundan sonraki maç bileti satışlarında yüzde 15'lik bir iskonto uygulayacaklar, yıl başına kadar. Tabi ki bu kampanya 3 aylık bir kampanya. Akhisarspor dışında birçok firmamız buna katıldı. Bununla ilgili bugün ziyaretlerde bulunacağız ve kendi resmi internet sitemizde katılan firmaların isimlerini yayınlayacağız. Daha sonra bunları odalar birliğine ve odalar birliği kanalı ile bakanlığa bildireceğiz” dedi.

2018 yılı sonuna kadar satılacak tüm biletlerde bu yüzde 15'lik indirimi uygulayacaklarına vurgu yapan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ise, “Bakan bey açıklamasında asgarisi yüzde 10 dedi, azamisi ise işletmelere kalmış, yani bizim gibi müesseselere. Biz de o rakamı Akhisarspor olarak yüzde 15 olarak uygulama kararı aldık. Yönetim kurulu olarak toplandık ve bunu da Mehmet beye söyledik. İnşallah bunun çok büyük katkısı olacak ekonomik olarak. Psikolojik olarak da insanlara bir motivasyon olacaktır. Bu beklenti içerisindeyiz, inşallah bu darboğazdan çok yakında çıkacağız, hep beraber millet olarak” diye konuştu.