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Akhisarspor'da Krasnodar maçı öncesi son antrenman

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Rus ekibi Krasnodar’ı ağırlayacak olan Akhisarspor, son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'ı ağırlayacak olan Akhisarspor, son antrenmanını yaptı.


Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Cem Kavçak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı süren Miguel Lopes ve UEFA kadrosunda bildirilmeyen Larsson yer almadı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda yeşil-siyahlılar, ısınma ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Akhisarspor, Rus ekibi Krasnodar'la Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. TSİ saatiyle 19.55'te başlayacak Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak

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