Akhisarsporlu taraftarlardan yönetime bilet fiyatı tepkisi

Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Cengiz İlerigelen, Akhisarspor yönetiminin bilet fiyatı politikasını eleştirdi. Dernek binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlerigelen, "Geçen senenin en önemli 3 kupasından 2’sine sahip bir takımın taraftarları olarak başarılı bir sezonun ardından tribünlerin boş kalmasından rahatsızız. Yıllarca iç saha maçlarımız için dahi yolları aşındırıp stadımıza henüz yeni kavuşmuşken yapılan yanlış bilet ve kombine fiyatlandırması nedeniyle şehrin, taraftarların takıma küstürülmesi asla kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki bizler müşteri değil, koşulsuz, menfaatsiz sevenleriz. Yeşil-Siyah Taraftar Derneği olarak iyi günde, kötü günde takımımızın yanındayız ama ortada bir yanlış varsa da o yanlışın karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bu bağlamda Akhisarspor yönetiminden yanlış bilet fiyatlandırmasından bir an önce vazgeçmesini istememiz en doğal hakkımızdır. Bizler şehir bilincinin gelişmesini amaçlayan, gelecek nesillerin Akhisarsporlu yetişmesini arzulayanlar olarak başarılı bir sezonun ardından şehrin takıma küstürülmemesini istiyoruz. Rahatsızlık duyduğumuz bir diğer konu ise Ziraat Türkiye Kupası ve ardından kazanılan TFF Süper Kupa şampiyonluklarının şehirde kutlanmaması, yönetiminizin bu konuda da eksik kalması, bir çalışma, planlama, program oluşturamamasıdır. Diyarbakır’da ve Konya’da yeşil-siyah renkleri yalnız bırakmayan gerçek Akhisarspor taraftarına bunun çok görülmesi yanlıştır.

İç sahada boş kalan tribünler ve takımdaki eksik oyunculardan dolayı alınan 2 beraberlik ve deplasmanda güçlü rakiplere yenilmemiz neticesinde Süper Lig’de en kötü sezon başlangıcımıza imza attık. Sadece iyi günde, galibiyetlerde, kupalarda değil kötü günlerde de taraftarlarımızın koşulsuz bir şekilde takımının yanında bulunmasını arzuluyoruz. Bize hayallerimizdeki zaferleri yaşatan takımımıza kötü günlerde sırt çevirmeyelim. Bizler kişilerin değil, Akhisarspor’un peşindeyiz. Sadece ve sadece Akhisarspor’a itibar ediyoruz” dedi.