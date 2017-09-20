Akıl hastası sevki yapan ambulans devrildi

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, kazada 3’ü ambulansta olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen nilgiye göre, İzmir-Ankara karayolu üzeri Çepnidere kavşağında meydana gelen kazada Kütahya’dan Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine hasta sevki yapan Ertuğrul G. yönetimindeki 43 BE 694 plakalı ambulans ile karayoluna çıkış yapmak isteyen Murat Ş. (32) yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek metrelerce sürüklendi.

Kazada ambulans sürücüsü Ertuğrul G. (32), akıl hastası olduğu iddia edilen Halit D. (29), hasta sevkinde görevli polis memuru Uğur K. (24) ve diğer aracın sürücüsü Murat Ş. (32) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.