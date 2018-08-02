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02 Ağustos 2018 16:00

Akpınar İmam Hatip Ortaokulu hızlı yükseliyor

Geçtiğimiz yıl AK Parti Manisa Milletvekillerinin girişimleri ile Manisa’ ya ayrılan bütçe ile Akpınar Mahallesinde yapımına başlanan 16 derslikli İmam Hatip Orta Okulu binası inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Akpınar İmam Hatip Ortaokulu hızlı yükseliyor

02 Ağustos 2018 16:00


AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akpınar Mahallesinde yapımı devam eden İmam Hatip Orta Okulu inşaatında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler esnasında Bilen ve Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk ’ta eşlik etti. Akpınar Mahallesine kazandırılan okul binası için vekillere teşekkür eden Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk, Akpınar Mahallesinin önemli bir hizmete kavuştuğunu ifade etti.


Yapım çalışmalarının devam ettiği İmam Hatip Orta Okulunun Şehzadeler ilçesinin eğitimine önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, okul binasının Şehzadeler’e kazandırılması noktasında destek veren Milletvekillerine teşekkür etti.


Geçtiğimiz dönem AK Parti Manisa Milletvekillerinin girişimleri ile Merkezi bütçeden Manisa’ya ayrılan ödenek ile Şehzadeler’e yeni bir okul kazandırmak için başlatılan çalışmalar neticesinde Akpınar Mahallesinde İmama Hatip Orta Okulu inşaat çalışmalarının başladığını ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen “Toplam 6 milyon 818 bin lira bedelle yapılacak olan Akpınar İmam Hatip Ortaokulu binamız 16 derslikli olacak ve inşallah okul binamız 2019 Nisan ayında tamamlanacak. Burada okuyacak olan evlatlarımız ülkemizin geleceği için büyük bir çabayla ülkemize hizmet edecek. Bizlerin eksik bıraktıklarımız inşallah bu okullardan yetişen arkadaşlarımız tamamlayacaklardır” dedi.




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