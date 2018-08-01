Akpınar Mahallesi, tren yolu alt geçidine kavuşuyor

Mahallenin en büyük sorununu ortadan kaldıracak tren yolu alt geçidinin yapımı için TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından en kısa sürede fizibilite çalışmalarının başlatılacağı ve ihale sürecine girileceği belirtildi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akpınar Mahallesi’ne inceleme ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bilen ve Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç da eşlik etti. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında mahalle muhtarı Bişar Saknuk’tan bilgi alan Bilen ve Çelik, 10 bin nüfusu ilgilendiren ve mahallenin en büyük sorunlarından olan tren yolu alt geçidi projesi hakkında mahalle halkına müjde verdiler. Akpınar Mahallesi ile Adnan Menderes Mahallesi arasında yaya alt geçidi yapılması ile ilgili çalışmaların başladığını belirten AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, “Akpınar mahallemiz konumu itibarı ile tren yolunun altında kalan bir mahallemiz olması nedeni büyük sorunlar yaşıyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız 250 metrelik mesafeyi sırf tren yolu nedeniyle 4 kilometre yürümek zorunda kalıyorlar. Aynı şekilde hemen karşı tarafta 500 metre mesafede olan TOKİ içerisinde okuyan çocuklarımız tren yolunun etrafını dolaşarak okullarına gidip gelmek zorundalar. Bu konunun çözümü için 201 sokak ile Turgutlu Caddesi arasında bir tren yolu alt geçidi yapılması tüm mahalle halkımızın sorunlarını büyük ölçüde gidermiş olacaktı. Biz de bu alt geçidin yapılması için belediye başkanımızın da talebi ile birlikte TCDD Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılması noktasında gerekli görüşmelerimizi yaptık. Genel müdürlük konunun çözüme kavuşması noktasında İzmir Bölge Müdürlüğüne gerekli talimatları verdi. Şu an itibarı ile konunun çözüme kavuşması için alt yapı çalışmalarını başlatılmış durumda. İnşallah en kısa sürede konunun çözülmesi için ihale süreci de tamamlanacak ve tren yoluna bir yaya alt geçidi yapım çalışması başlayacak. Tüm mahalle halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Akpınar Mahallesi ile Kazım Karabekir Mahalleleri arasında bir alt geçit çalışmasının tamamlandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise “Şehzadeler Belediyesi olarak Akpınar mahallemiz ile Kazım Karabekir mahallemiz arasında hem araçların hem de yayaların rahatlıkla geçebileceği bir alt geçidin yapılması için girişimlerde bulunmuştuk ve konu çözüme kavuşmuştu. Ancak aynı sorunun Adnan Menderes Mahallesi tarafında da çözüme kavuşması gerekiyordu. Bu konuda geçtiğimiz hafta milletvekilimiz İsmail Bilen’i ziyaret ettiğimizde sorunu kendisine aktarmıştık. Milletvekilimiz de hemen konuyla alakalı olarak TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşme sağlayarak konunun çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunmuştu. Genel müdürlük iki mahalleyi ilgilendiren sorunun çözümü noktasında İzmir Bölge Müdürlüğüne konuyu iletmiştir. İnşallah İzmir Bölge Müdürlüğü de en kısa sürede fizibilite çalışmalarını yaparak, ihale sürecini başlatacak ve alt geçidin yapılmasını sağlamış olacak. Bu alt geçidin yapılması ile birlikte Akpınar mahallemizde yaşayan 10 bin vatandaşımız hastanenin açılması ile birlikte daha rahat bir şekilde bu alt geçitten güvenli bir olarak geçebilecekler. Öğrenci kardeşlerimiz de okullarına giderken yaklaşık 4 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalmayacaklar” diye konuştu.

Akpınar Mahallesi ile Adnan Menderes arası 201 sokak ile Necmettin Erbakan Spor Tesisleri’nin arasında yapılacak olan yaya alt geçidinin mahallenin en büyük sorununu çözeceğini ifade eden Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk ise alt geçidin yapılması için başlatılan süreç ile alakalı olarak AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.