Akpınar ve Kazım Karabekir’in ulaşım sorunu çözüme kavuştu

İki mahalle arasından geçen tren yolu hattı nedeni ile halkın büyük sorunlar yaşadığını belirten başkan Çelik, sorunun yapmış oldukları girişimler neticesinde son bulduğunu ifade etti.

Kazım Karabekir ve Akpınar Mahalleleri arasından geçen tren yolu hattı nedeniyle iki mahalle arasından yaşanan büyük sıkıntılar Şehzadeler Belediyesinin girişimleri ile çözüme kavuştu. İki mahalle arasında geçtiğimiz ay başlatılan tren yolu alt geçidinde çalışmalar tamamlandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapımı tamamlanan tren yolu alt geçidinde incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın ve Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk da Başkan Çelik’e eşlik etti. Başkan Çelik, çevre düzenleme çalışmalarını tamamladıktan sonra alt geçidin tamamen trafiğe açılacağını ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi olarak yaptıkları girişim neticesinde iki mahalle arasındaki sorunun çözüme kavuştuğunu ifade eden Başkan Çelik, “Akpınar ve Kazımkarabekir mahallelerimizin sınır noktasındayız. Bizim girişimlerimiz neticesinde Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü tarafından bir geçit yapıldı. Geçit yapılmadan önce, iki mahalle arasında duvar görevi görüyordu. İki mahalle çok uzak mesafeleri dolaşarak, birbirlerine gidip gelebiliyorlardı. Gönüller arasında bir köprü kurmuş ve yol açmış olduk. Her iki mahalledeki vatandaşlarımızın ulaşımı kolaylaştı. Köprüyle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Asfaltlama ve çevre düzenlemesini belediye olarak biz yapacağız. Ardından halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. İki mahallemiz için hayırlı olsun” dedi.

“Her iki mahalle büyük rahatlığa kavuştu”

Yapılan alt geçit ile birlikte her iki mahallenin ulaşım noktasında büyük bir rahatlığa kavuştuğunu ifade eden Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın çok katkısı oldu. Önce Allah’ın sonra sizin sayenizde biz bu köprüye kavuştuk. Gerçekten bir ihtiyaçtı. İki mahallemiz birleşmiş oldu. Bunlar mahallemize birer anıdır. Başkanımız sağ olsun, mahallemizin eksikleri konusunda geri çevirmiyor. Allah yolunu açık etsin” dedi.

Vatandaşların artık tren yoluna takılmadan rahatlıkla ve güvenle karşı mahalleye geçebileceğini belirten Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın da şunları söyledi: “Alt geçidimizden dolayı başkanımızın yoğun desteğinden mahallem ve şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada kazalar oluyordu. Vatandaşların geçişleri engelleniyordu. Alt geçit bize veli nimet oldu. Bu alt geçidin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”