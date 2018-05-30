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30 Mayıs 2018 17:39

Akşener’den Karaçoban’a özel ilgi

İYİ Parti Manisa Milletvekili 2.

Akşener’den Karaçoban’a özel ilgi

30 Mayıs 2018 17:39

sıra adayı Gökhan Karaçoban, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener tarafından Ankara’da gerçekleştirilen seçim beyannamesi açıklaması ve milletvekili tanıtım törenine katıldı.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 7 yıldan fazla yürüttüğü belediye başkanlığı süresince vatandaşın takdirini kazanan ve sürekli halkla iç içe olan Gökhan Karaçoban İYİ Parti’den Manisa Milletvekili adayı olduktan sonra da ilgi odağı olmaya devam ediyor.


İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener tarafından Ankara’da gerçekleştirilen seçim beyannamesi açıklaması ve milletvekili tanıtım törenine katılan sıra adayı Gökhan Karaçoban, burada da ilgi odağı oldu. Partinin üst düzey yöneticileri tarafından ilgiyle karşılanan Karaçoban’a ayrı bir ilgi gösteren İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in tanıtım sırasında Karaçoban’la uzun bir süre konuşması dikkat çekti.




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