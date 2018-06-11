Akülü aracı arızalanan gencin imdadına Özdağ yetişti

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçim için partisi ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan adına çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, diğer yandan da üzerinde büyük ilgi ile durduğu engelli vatandaşlara akülü araç dağıtımına devam ediyor. Özdağ, bir süre önce akülü aracı arızalanan, Gökçeören Mahallesinde ikamet eden bedensel engelli Şeyma Ağırbaş’a akülü araç gönderdi. Bedensel engelli Ağırbaş’a akülü aracını, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve teşkilat üyeleri Gökçeören Mahallesinde bulunan evinde ziyaret ederek teslim etti.

Bedensel engelli Ağırbaş’ın bir süre önce akülü arabasının arızalandığını kendilerine ilettiğini ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, akülü aracı arızalanan Ağırbaş’ın Milletvekili Selçuk Özdağ’a ulaşmasını sağladığını ifade etti. Durumu öğrenen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın hemen harekete geçerek bedensel engelli Şeyma Ağırbaş’a akülü araç gönderdiğini ifade eden Palabıyık, Özdağ’ın gönderdiği akülü aracı Ağırbaş’a teslim etmek amacıyla evinde ziyaret ettiklerini ifade etti. Özdağ’ın engelli vatandaşları sevindirmek adına yaptığı hizmetlerde oldukça önemli olduğunu da ifade eden Palabıyık, "Yardıma ihtiyacı olan her vatandaşımıza, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yetişmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşarak onların hayır ve dualarını alıyoruz” dedi.

Akülü aracı teslim edilen bedensel engelli Şeyma Ağırbaş ise, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile telefonda görüşerek teşekkür etti. Akülü arabası arızalandıktan sonra hemen harekete geçerek kendisine yeniden bir akülü araç gönderen Milletvekili Özdağ’a çok mutlu olduğunu ifade eden Ağırbaş, emeği geçen herkese teşekkür etti.