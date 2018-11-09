Akülü tekerlekli sandalye ile hayata bağlandılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışmalar kapsamında 2 adet akülü tekerlekli sandalye hediye edilen Alican Oğuz ve Güney Eroğlu, yeniden sosyal hayatla buluşmanın sevincini yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu yatırım ve hayata geçirdiği projelerin yanında sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Yeni projelerle adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu sosyal dokunuşlar ile de vatandaşların gönlünde yer buluyor. Engelli vatandaşların sosyal hayata daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla akülü tekerlekli sandalye taleplerini yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi iki ihtiyaç sahibi vatandaşın daha yüzünü güldürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Alican Oğuz ve Güney Eroğlu'nu evlerinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Doğuştan engelli olan Alican Oğuz, kendisine verilen akülü tekerlekli sandalye ile artık sokağa çıkabileceğini, çarşıda dolaşabileceğini ve işlerini yapabileceğini söyledi. Alican Oğuz, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Onun sayesinde yeniden sokaklarda dolaşabileceğim. Kendi işimi kendim görebileceğim. Toplum içinde yer alabileceğim” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı inme sonucu hareket fonksiyonlarını büyük bölümünü ve konuşma yetisini kaybeden Güney Eroğlu ise kendisine teslim edilen akülü tekerlekli sandalye dolayısıyla vücut diliyle teşekkürlerini iletti. Güney Eroğlu'nun eşi Nilgün Eroğlu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Eşim uzun süredir eve bağlı şekilde yaşamını sürdürüyordu. Bu bizler için de zor bir durumdu. Bu tür durumlarda moral çok önemli. Eşime bu hediye büyük moral oldu. Artık dışarı çıkıp dolaşabileceğiz, moralimizi yüksek tutabileceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu.