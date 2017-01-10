Alanyolu içme suyu çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, etkili soğuk ve kar yağışına rağmen çalışmalarına ara vermiyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına rağmen 17 ilçeye hizmet götürmeye devam ediyor. Vatandaşların altyapı konusunda mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını sürdüren MASKİ, Köprübaşı ilçesindeki hat döşeme işlemlerinde de ilerleme kaydetti. MASKİ ekipleri tarafından Alanyolu Mahallesi’nde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmalarında sona yaklaşılırken, mahallenin içme suyu şebeke yenileme işleri de başladı. MASKİ, mahallenin 8 bin metrelik içme suyu hattını tamamen yenileyerek, vatandaşlara daha sağlıklı su ulaşmasını sağlıyor. Mahalledeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Alanyolu, uzun yıllar güvenle kullanabileceği kanalizasyon ve içme suyu hatlarına kavuşacak.