Alarm çalınca girdiği kuyumcuyu soyamadan kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Cuma Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanını soymak için kepengin kilidini kırıp içeriye giren hırsız, alarmın çalması üzerine kaçtı. Alarmın gece saat 03.56’da çalması üzerine olay yerine gelen iş yeri sahibi Yaşar Bayram’ın oğlu Mustafa Bayram, emniyet yetkililerine haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede iş yerinden bir şey alınmadığını tespit etti. Güvenlik kamerası olmadığı için yüksek ses düzeyinde alarm takılan iş yerinde maddi kaybın olmaması iş yeri sahibini sevindirdi.

Olayın şokunu üzerinden atmaya çalıştığını belirten Yaşar Bayram, "Gece sabaha karşı 03.56’da alarm çaldı. Oğlum Mustafa Bayram, dükkanımıza gittiğinde kepenk kilidinin kırıldığını ve dükkanın açık olduğunu söyledi. Gece apar topar iş yerine geldiğimde kurdurduğumuz alarmın hırsızı kaçırttığını öğrendik. Çok şükür Allah’a kaybımız yok. Sadece kilit ve cam kırılmış. Yaşadığımız bu elim olaydan sonra daha güvenilir bir sistem kuracağız" dedi.

Emniyet ekipleri, yaşanan hırsızlık girişimiyle ilgili çok yönlü inceleme başlattı.