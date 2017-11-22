Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 12:59

Alaşehir Bahçeli’yi karşılamaya hazırlanıyor

Alaşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 23 Kasım’da gerçekleştireceği program öncesi ilçeyi bayraklarla donattı.

Alaşehir Bahçeli’yi karşılamaya hazırlanıyor

22 Kasım 2017 12:59


Alaşehir, 23 Kasım 2017 Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılımıyla gerçekleşecek toplu açılışa hazırlanıyor. Açılış için Alaşehir’in dört bir tarafı bayraklarla donatıldı. 297 milyonluk 81 projenin açılış ve temel atma törenine merkeze uzak mahallelerden katılmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz servis tahsis edileceği belirtildi.


Alaşehir’e merkeze uzak mahallerde yaşayan vatandaşlardan konser ve açılışa katılmak isteyenler için 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren servislerin mahallelerden kalkacağını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de katılacağı toplu açılış töreniz öncesinde gerçekleştireceğimiz Mustafa Yıldızdoğan konseri için Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte vatandaşlarımız için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. İlçemizin dört bir yanından vatandaşlarımızın katılımlarıyla hayırlısı ile toplu açılışlarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç