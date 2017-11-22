Alaşehir Bahçeli’yi karşılamaya hazırlanıyor

Alaşehir, 23 Kasım 2017 Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılımıyla gerçekleşecek toplu açılışa hazırlanıyor. Açılış için Alaşehir’in dört bir tarafı bayraklarla donatıldı. 297 milyonluk 81 projenin açılış ve temel atma törenine merkeze uzak mahallelerden katılmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz servis tahsis edileceği belirtildi.

Alaşehir’e merkeze uzak mahallerde yaşayan vatandaşlardan konser ve açılışa katılmak isteyenler için 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren servislerin mahallelerden kalkacağını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de katılacağı toplu açılış töreniz öncesinde gerçekleştireceğimiz Mustafa Yıldızdoğan konseri için Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte vatandaşlarımız için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. İlçemizin dört bir yanından vatandaşlarımızın katılımlarıyla hayırlısı ile toplu açılışlarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.