Alaşehir Belediye Meclisinde AVM gerginliği

MHP’li Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, MHP’li grup sözcüsünün konuşması esnasında araya girmeye çalışan CHP grup sözcüsünü yüksek bir ses tonuyla uyararak, "Otur yerine, meclis iradesine saygısızlık yok. Kime söz verirsem o konuşacak" dedi.

Alaşehir Belediye Meclisi temmuz ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban başkanlığında yapıldı. Mecliste Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan 14 dönümlük alana bir alışveriş merkezi yapılması önerisi tartışıldı. Yarı açık pazar yeri içerisinde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak alışveriş merkeziyle ilgili söz alan AK Parti grup sözcüsü Fedai Kozan, konunun yeterince tartışılmadığını ve esnaf yönünden zarar görüp görülmeyeceğinin tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Kozan’ın ardından söz alan CHP grup sözcüsü Ahmet Öküzcüoğlu ise esnaflarla görüştüklerini ve alışveriş merkezinin yapılmaması gerektiğini savundu. Alışveriş merkezlerinin 500 yıllık bir tarihi olduğunu ancak yeni yapılan alışveriş merkezlerinin tarihsel kimliğini kaybettiğini, bu yüzden de esnaflara zarar vereceğini savunan Öküzcüoğlu, o bölgede ağaç ve park alanı yapılmasının daha uygun olduğunu belirtti.

Alaşehir’de insan odaklı sosyal alanların bulunduğu bir alışveriş merkezi yapılmasının planlandığını söyleyen MHP grup sözcüsü Bilgehan Noyan ise "Bugün burada kent meydanında bulunan pazar yerinin taşınması sebebiyle boşa çıkacak 14 dönümlük niteliği ticaret alanı ve alışveriş merkezi olan alanın üzerine altında otopark üzerinde 2 katlı açık alanı bol, içerisinde sinema salonları, bowling salonları, buz pisti, restoranı olan, kafeleri olan, sosyal alanı bol ve çocuk alanı olan bir alışveriş merkezinin yapılıp yapılmaması konusunda karar vermek üzere toplandık. Yapılacak olan alışveriş merkezinin öncelikle bol açık alanlı ve geçen dönem yapmış olduğumuz Kent Meydanı ile tamamen bütünleşmiş ve Alaşehir’in tarihsel dokusuna uygun bir proje olması planlanmaktadır. Ancak üzülerek görüyorum ki dün bu konuda farklı düşünenler, dün bu konuda farklı beyanlarda bulunanlar bugün siyasi kaygılarla farklı beyanlarda bulunmakta grup kararları almaktadır" dedi.

Başkan Karaçoban’dan CHP’li meclis üyesine sert uyarı

MHP grup sözcüsü Bilgehan Noyan’ın konuşmasına devam ettiği sırada CHP grup sözcüsü Ahmet Öküzcüoğlu’nun araya girmeye çalışmasına MHP’li Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban yüksek bir ses tonuyla sert çıktı. Başkan Karaçoban, "Karışma, karışma hiç. Söz verdiğimde konuşulacak. Ben ne zaman söz verirsem o zaman konuşulacak. Oturmanı tavsiye ediyorum. Otur yerine, otur yerine dedim sana! Meclis iradesine saygısızlık yok. Kime söz verirsem o konuşacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Karaçoban’ın çıkışının ardından CHP’li Öküzcüoğlu da, "Tamam başkanım. Özür dilerim" diye yanıt verdi.

Tartışmaların sonunda söz alan Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, "Karşılıklı güvenin tesis etmediği ve beraber birlikte iş yapmanın oluşamayacağı zeminlerde çözüm aramanın bir anlamı yok. Çünkü biz dönüp dönüp aynı şeyleri konuşuyorsak, ben buradan herhangi bir uzlaşı çıkacağına inanmıyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destekler adına Sayın AK Parti grubuna, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi grubuna sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ama şunu da iddia ediyorum ki verdiğiniz güvenin karşılığı olarak da neyin nereye metre metre harcandığını keşif raporlarıyla ve maliyetleriyle önünüze koyduk. Buraları çözüm bulma makamlarıdır. Oturup da ’Ne yapayım param yok, yolumu yapamadım. Ne yapayım param yok su hattını döşeyemedik.’ mi diyecektik? Biz taleplerin toplandığı yeriz. Taleplerin toplandığı yerlerde çözüm üreten yerlerdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oylamada AK Parti’li 8, CHP’li 5 üye ret oyu verirken, MHP’li 11 üye ve Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban evet oyu verdi. Ancak önerge 13 oyla reddedildi.