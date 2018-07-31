Alaşehir Belediyesi bakımsız cadde ve sokak bırakmıyor

Alaşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele gerçekleştirdiği hizmet seferberliği kapsamında ilçe merkezi ve mahallelere hizmet yağmuruna devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve ekibi, geçtiğimiz günlerde MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir’in katılımlarıyla, Ilıca Mahallesi’nde gerçekleşen sathi kaplamalarını yerinde inceleyerek, Tepeköy Mahallesi’ne yeterli miktarda kilit parke taşını mahalleye ulaştırdı. Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan ekip vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

İncelemelerin ardından konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz hız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hizmetin siyaseti olmayacağını söyleyen MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi’nin işbirliği ile ilçede hizmetlere devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi el ele vererek hizmetleri ilçenin tamamına yayma noktasında son hızla çalışıyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçe merkezlerimizde ne varsa mahallelerimizde o olacak sözüyle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.