Alaşehir Belediyesi Çanakkale'ye 23'üncü sefer

Alaşehir Belediyesinin kültür gezileri kapsamında ücretsiz olarak düzenlediği "Haydi Kadınlar Çanakkale'ye" turunun 23'üncü seferi yapıldı.

Alaşehir Belediyesinin Çanakkale ruhunu yaşatmak, kutsal vatanın nasıl kazanıldığını unutmamak ve unutturmamak adına kadınlar ve gençler için ücretsiz olarak haftada dört kez düzenlediği "Haydi Kadınlar Çanakkale'ye" projesinin 23'üncü seferi önceki akşam Akarca Mahallesi'nden uğurlandı.

Akarca Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama törenine katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Bugün Akarca Mahallemizde ikamet eden kadınlarımızı; yedi iklim ve yedi düvele karşı 'Çanakkale Geçilmez' diyerek, destanlar yazan ve en büyük zaferi kazanan Mehmetçiklerimizin diyarına uğurluyoruz. 87 mahallemizde gitmek isteyenlerin tamamı Çanakkale'ye gidinceye kadar ücretsiz olan turumuz devam edecek. Çanakkale turlarımızın ardından Ankara-Anıtkabir turlarımız başlayacaktır. Katılan herkese teşekkür eder, hayırlı yolculuklar dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından tura katılım gösteren Kadınlar, alkışlar eşliğinde Başkan Ali Uçak'a teşekkürlerini sundu.