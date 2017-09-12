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12 Eylül 2017 13:36

Alaşehir Belediyesi ‘Çocuklar gülsün’ diye çalışıyor

2016-2017 Eğitim ve öğretim yılında ilçedeki birçok okula destek veren Alaşehir Belediyesi, bu desteklerine 2017-2018 eğitim ve öğrenim yılında da devam ediyor.

Alaşehir Belediyesi ‘Çocuklar gülsün’ diye çalışıyor

12 Eylül 2017 13:36

Alaşehir Belediyesinin Mustafa Beşikçioğlu İlköğretim Okulu, Uluderbent Ortaokulu ve Harika Çocuklar Anaokulundaki çalışmaları devam ediyor.


Okullarda sıcak asfalt, kauçuk zemin, peyzaj ve çevre düzenlemelerine katkı sağlayan Alaşehir Belediyesi Fen işleri ekipleri tarafından yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi hummalı çalışmalarını sürdürüyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediyesi Dr. Gökhan Karaçoban, “İlçemizde bulunan okulların eksikleri giderilmesi için var gücümüz ile çalışıyoruz. Okulların açılmasına sayılı günler kala, okulların eksikleri giderilmesi için ekiplerimiz var gücü ile çalışıyor. İlçemizdeki okullarımızın çok düzenli ve kaliteli alanlara sahip olmaları için elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz. Bu kapsamda bugüne kadar birçok okulumuzda çevre düzenlemesi, yeşil alan, spor alanları, parke döşeme ve oyun alanları kazandırdık. Çocuklar gülsün diye gece gündüz çalışıyoruz” dedi.


Çalışmaları gören öğrenci velileri ise, “Belediye Başkanımız Dr. Gökhan Karaçoban’a ve ekiplere çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız daha önce çamurun kumun içinde oynuyorlardı. Bu asfalt çalışmasıyla okulumuz daha güzel oldu. Başta başkamız olmak üzere herkese teşekkür ederiz.” diyerek çalışmalardan dolayı teşekkür etti.




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