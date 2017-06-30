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30 Haziran 2017 11:12

Alaşehir Belediyesi gece gündüz yollarda

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve sokaklarda çalışmalarına hızla devam ediyor.

Alaşehir Belediyesi gece gündüz yollarda

30 Haziran 2017 11:12


Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmaları değerlendirdi.Başkan Karaçoban, “Alaşehirli vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkanlarını seferber eden Fen İşleri Müdürlüğü, yol çalışmalarından aydınlatmalara ve yer altı çalışmalarına kadar bir çok alanda düzenlemeler yapıyor. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikayetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturan Fen İşleri Müdürlüğü, pek çok konuda Alaşehir’e hizmet veriyor. Şehrin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimiz, her konuya titizlikle yaklaşarak çözüme kavuşturmaya çabalıyor.” dedi.


Fen işleri ekiplerinin ise ilçe genelindeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Horzumsazdere Mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışması, Yeniköy Mahallesinde uzunluğu yaklaşık 3 kilometre ve genişliği 15 metre olan sathi kaplama çalışması ve Karadağ Mahallesinde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.




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