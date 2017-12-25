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25 Aralık 2017 15:41

Alaşehir Belediyesi mahallelerdeki çalışmalarını sürdürüyor

Alaşehir Belediyesi, yollarda bakım çalışmaları dahilinde sürdürdüğü kilitli parke onarımları, iyileştirme, bakım ve asfalt çalışmalarına Hacıbey, Akarca ve Baklacı mahallelerinde devam ediyor.

Alaşehir Belediyesi mahallelerdeki çalışmalarını sürdürüyor

25 Aralık 2017 15:41


Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün sürdürdüğü bakım çalışmalarına merkez ve kırsal mahallelerde ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri ekipleri, Hacıbey Mahallesinde kilit parke tamiratları, Baklacı Mahallesinde yol iyileştirme ve Akarca Mahallesinde de asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.


Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında yerinden oynayan kilit parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştirilerek yenileniyor. Kilit parke taşı bakım çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak kaldırımlar daha düzgün ve düzenli bir hale getiriliyor.


İlçenin farklı noktalarında aynı anda çalışmalarına devam eden Alaşehir Belediyesinin, birçok noktada eş zamanlı olarak çalışmalarına 7/24 aralıksız devam edeceği bildirildi.




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