Alaşehir Belediyesi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatacak

Alaşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda iki parka "Şehit Ömer Halisdemir" ve "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu" isimleri verildi.

Alaşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında aldığı kararla, İstasyon Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Kenan Evren Genişleme Sahası'nda baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulan çocuk oyun parklarına "Şehit Ömer Halisdemir" ve "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu" isimlerini verdi.

"Bu millet onlara çok şey borçlu"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Şehitlerimizi unutmamak ve hatıralarını yaşatmak amacıyla aldığımız kararla oyun parklarımıza 'Şehit Ömer Halisdemir' ve 'Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' isimlerini verdik. Bu vesileyle, en kıymetli varlığı olan canını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için feda etmiş iki yiğidimizin ismini yaşatmak istedik. Biliyoruz ki onlar için ne yapsak az. Bu millet onlara çok şey borçlu. Ancak bu isimleri parklara verirken şunu düşündük; geleceğimizin teminatı ve vatanımızı emanet edeceğimiz gençlerimiz, her gün bu parklarda vakit geçirirken, kahramanlarımızın destanlarını yad etsin, vatanını canını verecek kadar sevmesinin ne demek olduğunu idrak etsin istedik. Şehitlerimizin ismini taşıyan parklarımızın Alaşehirimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diyerek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olanlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.