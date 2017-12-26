Alaşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın girişimleriyle sonuçlandı. Karayolunun yıllardır ölümlü kazalara sahne olan Çataltepe kavşağında başlayan çalışmalar sona erdi. Çalışmalarla beraber faaliyete geçen sinyalizasyon sisteminin halkın trafik can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir gelişme olduğunu söyleyen Başkan Karaçoban, “Halkımızın özlemini duyduğu ve elzem olan ihtiyaca cevap verdik. İnşallah artık söz konusu bölgeden üzücü haberler almayacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yılların sorunlarına neşter vurarak halkın beklentisini karşılayan yatırım ve hizmetlerine aralıksız devam eden Alaşehir Belediyesi, ölümlü ve mal kayıplı trafik kazalarıyla bilinen Çataltepe Kavşağındaki sorunu da çözüme kavuşturmuş oldu.

Yılların sorunu olan bir konuyu daha çözüme kavuşturmuş olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Dr Gökhan Karaçoban, “Borsa Kavşağı Bölgesi ve Çataltepe Kavşağı yakından ilgilendiren mevcut bölgemizde sinyalizasyonlu kavşak ihtiyacımız vardı. Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kavşağın düzenli hale gelmesi adına çalışmalarını başlattı. Kısa süre içerisinde bölgede 4 kollu sinyalize kavşak oluşturulmuş oldu. Sinyalizasyonların faaliyete geçmesiyle birlikte de Borsa Kavşağı, Çataltepe Yolu giriş çıkışları daha kontrollü, daha güvenli hale geldi” dedi.

“Alaşehir’e hayırlı olsun”

Son olarak Alaşehir halkının beklediği çalışmayı yaptıklarını ifade eden Başkan Karaçoban, “Elbette yıllardır tedirginlik duydukları yolda acı haberlerle sarsılan Alaşehir halkımızın beklediği çalışmayı gerçekleştirmiş olduk. Bu anlamda bu önemli çalışmanın özellikle Alaşehir halkımıza ve mahallelerden gelen vatandaşlarımız karayolunu kullanan sürücülerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Daha yaşanılabilir, katılımcı ve acil sorunlara kalıcı çözüm getiren çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.