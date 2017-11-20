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20 Kasım 2017 15:33

Alaşehir Belediyesi vatandaşın zor gününde yanında

‘Acılar paylaşıldıkça azalır’ anlayışıyla vatandaşların en zor günlerinde yanında olan Alaşehir Belediyesi ücretsiz cenaze hizmetleri ile de vatandaşlara en acı gününde büyük destek sağlıyor.

Alaşehir Belediyesi vatandaşın zor gününde yanında

20 Kasım 2017 15:33

Alaşehir Belediyesi, taziye çadırı, pide ayran ikramı, soğuk havalarda ısıtıcı ve ücretsiz mezar ziyaretleriyle vatandaşlara destek oluyor.


Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ulaşan cenaze sahiplerine en hızlı şekilde geri dönüş yapan ekipler, cenaze evine taziye çadırı kurup, taziyeye gelenler için de pide ve ayran ikramında bulunuyor. Taziye çadırı ile birlikte sandalye hizmeti de veren ekipler vatandaşlar için kış aylarında soba hizmeti de sağlıyor.


Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Alaşehir Belediyesi olarak insan odaklı belediyecilik hizmetini kendimize görev edindik. Belediye ekiplerimizin yapmış olduğu taziye çadırı hizmetiyle cenaze evinin misafir yükünü hafifletmenin yanı sıra, taziye evine gelen misafirlerin yazın güneşten, kışın ise kardan ve yağmurdan korunması sağlanıyor” dedi.




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