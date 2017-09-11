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11 Eylül 2017 17:04

Alaşehir Belediyesi yeni hizmet binası için gün sayıyor

Alaşehir Belediye Başkanı Dr.

Alaşehir Belediyesi yeni hizmet binası için gün sayıyor

11 Eylül 2017 17:04

Gökhan Karaçoban, Alaşehir Belediyesinin yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


2014 yılı yerel seçimleriyle hayata geçirilen Büyükşehir yasası ile Manisa Büyükşehir Belediyesine devri gerçekleştirilen Benan Otel binasının, Alaşehir Belediye binası olarak devredilmesi sonrası binadaki çalışmalar hızlandı.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Gökhan Karaçoban, vatandaşların belediye ile ilgili işlemlerinin daha kolay çözülebilmesi için söz konusu binadaki tadilat işlemlerini hızlandırdıklarını ve ekiplerin çalışmalarına gece gündüz devam ettiğini söyledi. Başkan Karaçoban ayrıca Alaşehir Belediyesinin bütün birimlerinin aynı çatı altında toplanmasıyla vatandaşların işlemlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebileceklerini de dile getirdi.




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