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15 Ağustos 2018 12:05

Alaşehir Belediyesinden 5 mahalleye oyun grubu

Alaşehir Belediyesi tarafından Sarısu, İstasyon, Hacıbey, Kavaklıdere ve İsmetiye mahallelerine yeni oyun grupları kuruldu.

Alaşehir Belediyesinden 5 mahalleye oyun grubu

15 Ağustos 2018 12:05


Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin güzelleşmesi ve mevcut güzelliğinin korunması adına dikim, budama, yeşillendirme, gübreleme, dolgu döküm ve çevre düzenlemesi gibi çeşitli çalışmaların yanı sıra çocukları da unutmadı. Çalışmalar kapsamında vatandaşların talepleri doğrultusunda Sarısu, İstasyon, Hacıbey, Kavaklıdere ve İsmetiye mahallelerinde bulunan eski oyun gruplarını daha modern oyun grupları ile yenileyerek, parkların hem estetik bir görünüme hem de çocukların daha güvenli oyunlar oynamasını sağlayacak bir yapıya kavuştu.


Yapılan yeni oyun gruplarının çocuklar başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece alt yapı ve üst yapı çalışmaları değil aynı zamanda evlatlarımızın hoş ve güzel vakit geçirebilmeleri adına ilçemize yeşil alan ve çocuk oyun grupları da kazandırıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak az. Onların mutluluğu ve geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




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