Alaşehir Belediyesi'nden Alzheimer Günü etkinliği

Alaşehir Belediyesi tarafından "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" nedeniyle hastalığa dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikte ellerinde hastalığa dikkat çeken dövizler taşıyan vatandaşlar Pazar Camisi önünden başlayarak Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'ne kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Prof. Dr. Hatice Mavioğlu, Doç. Dr. Dilek Özmen ve Araştırma Görevlisi Fatma Uyar tarafından konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Yaşlılıkta en sık rastlanılan hastalıklardan biri Alzheimer hastalığıdır. İleri yaşla beraber ortaya çıkan bu hastalık toplumun birçok kesimini etkilemektedir. Alzheimer Hastalığı konusundaki bilincin ve dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nü Alzheimer hastalığı farkındalık etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Alzheimer hastalığında erken tanı hayati önem taşımaktadır. Dünyada bugün her 60 saniyede bir kişiye Alzheimer hastalığı tanısı konulmaktadır. Günümüzde Alzheimer hastalığına rastlanma yaşı ise 60'lı yaşlardan 30'lu yaşlara kadar inmiştir" dedi.

Alaşehir Belediyesi olarak Alzheimer Hastalığı Danışma Merkezi kurduklarını belirten Uçak, "Merkezimiz hasta ve hasta yakınlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Manisa'mızda bir ilk olan bu projemize birçok ilçeden ve ilden talep almaktayız. Merkezimizin diğer yerel yönetimlere de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Alzheimer hastalığının hasta kadar hasta yakınları üzerinde etkisi büyüktür. Hasta ve hasta yakınlarımızın bir nebze rahat nefes alabilmeleri ve sosyal yaşama entegre olmaları açısından önemli bir hizmettir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hasta yakınları, öğrenciler ve vatandaşların katılımları ile gerçekleşti.