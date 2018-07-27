Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 14:52

Alaşehir Belediyesinden ’Askıda Ekmek Projesi’ne tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı "Askıda Ekmek Projesi"ne Alaşehir Belediyesinden de tam destek geldi.

Alaşehir Belediyesinden ’Askıda Ekmek Projesi’ne tam destek

27 Temmuz 2018 14:52

Belediye Başkanı Ali Uçak’ın öncülüğünde ilçe merkezindeki tüm fırınlarda projenin uygulanması amacıyla çalışma başlatıldı.


Alaşehir Belediyesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekmek zammına karşı başlattığı "Askıda Ekmek Projesi"ne tam destek veriyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, uygulamanın ilçe merkezindeki tüm fırınlarda uygulanacağını açıkladı. Başkan Ali Uçak, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu ’Askıda Ekmek Projesi’ne Alaşehir Belediyesi olarak tam destek vererek, ilçe genelimizde bulunan tüm fırınlarda projemizi başlattık. Projeye destek veren tüm esnafımıza şahsım ve ihtiyaç sahiplerimiz adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç