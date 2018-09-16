Alaşehir Belediyesinden çöp toplama etkinliği

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Dünya Çöp Toplama günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak eldivenleriyle etkinliğe katılırken, yeni evlenecek bir çift ise kına gecesinde giyecekleri kıyafetlerle çöp topladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Dünya Çöp Toplama günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, vatandaşlarla birlikte çöp topladı. Etkinlikte konuşan Başkan Uçak, "Bu kampanya inşallah halkımıza bütün dünyaya örnek olur. Caddelerimiz pırıl pırıl olur. Hiçbir kimse caddelere, parklara çöp atmaz. Parklarda yediğimiz çekirdek kabuklarını yerlere atmayalım. Çünkü oralarda çocuklarımız yaşıyor. Oralardan bulaşan hastalıklarla çocuklarımız hasta oluyor. Tuzlu olması nedeniyle, o çekirdek kabukları bütün çimleri kurutuyor. Yemyeşil olan parklarımız kuruyup gidiyor. Lütfen şehrimizi temiz tutalım" dedi.

Öte yandan Kenan Evren Parkında kına gecesi öncesi fotoğraf çektiren Melike Erdoğu ile Mehmet Yağız çifti de parktaki çöp toplama etkinliğine destek verdi.