Alaşehir Belediyesinden yol genişletme çalışması

Yoğun trafik nedeniyle sorun yaşayan Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Alaşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol genişletme çalışmalarıyla nefes alacak. Çalışmalar sonrasında yollar çift şerit haine getirilecek, giriş ve çıkışlarda tek yöne geçilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye başkanı Ali Uçak, "Hükümet Konağı, Belediye Binası, Adliye, İlçe Tarım ve Tren Garı'nın cephe olduğu Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurumların bulunması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle salı günü kurulan semt pazarı da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na cephe olduğu için, salı günleri olağan üstü bir trafik yaşanıyor. Hem trafik yoğunluğunu rahatlatmak, hem de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanımızı daha rahat ve refah şekle getirebilmek için, kaldırımları daraltmadan geriye çekerek, yolları çift şerit haline getiriyoruz. 10 gün içerisinde tamamlanacak çalışmalar sonrasında hem trafik rahat bir nefes alacak, hem de vatandaşlarımız meydanda daha rahat daha refah gezebileceklerdir" dedi.