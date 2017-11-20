Alaşehir Belediyesinden zihinsel engelli çocuklar için sosyal proje

Alaşehir Belediyesi sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Alaşehir Belediyesi tarafından zihinsel engelli çocukların zaman geçirebilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla merkez kuruldu. Uzman kadroların görev alacağı merkezle ilgili Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, "Alaşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamından bir çok projeye imza attık. Şimdide zihinsel engelli çocuklarımızın zaman geçirebileceği, topluma kazandırılmaları için elimizi taşın altına koymalıyız. Çocuklarımızın bende bazı şeyleri başarabiliyorum-başardım demeleri için bu merkezi kurduk. Engelli çocuklarımız için kurduğumuz merkezde, kardeşlerimiz galoş üretecekler, el sanatları bilenler bu yönde çalışma yapabilecek" dedi.

Merkezin açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Meclis Üyeleri Hasan Alıcı ve Barış Acar, Alaşehir Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Turan katıldı.