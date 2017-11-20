Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 14:55

Alaşehir Belediyesinden zihinsel engelli çocuklar için sosyal proje

Alaşehir Belediyesi tarafından zihinsel çocukların zaman geçirebileceği ve topluma kazandırılması amacıyla merkez kuruldu.

Alaşehir Belediyesinden zihinsel engelli çocuklar için sosyal proje

20 Kasım 2017 14:55


Alaşehir Belediyesi sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Alaşehir Belediyesi tarafından zihinsel engelli çocukların zaman geçirebilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla merkez kuruldu. Uzman kadroların görev alacağı merkezle ilgili Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, "Alaşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamından bir çok projeye imza attık. Şimdide zihinsel engelli çocuklarımızın zaman geçirebileceği, topluma kazandırılmaları için elimizi taşın altına koymalıyız. Çocuklarımızın bende bazı şeyleri başarabiliyorum-başardım demeleri için bu merkezi kurduk. Engelli çocuklarımız için kurduğumuz merkezde, kardeşlerimiz galoş üretecekler, el sanatları bilenler bu yönde çalışma yapabilecek" dedi.


Merkezin açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Meclis Üyeleri Hasan Alıcı ve Barış Acar, Alaşehir Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Turan katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç