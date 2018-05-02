Alaşehir Belediyesinin yeni başkanı Ali Uçak oldu

Görev yapacağı 11 ay boyunca maaş almayacağını belirten Uçak, "11 ay boyunca maaşımı Mehmetçik Vakfı ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağışlayacağım" dedi.

Alaşehir Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında Gökhan Karaçoban’ın İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olması nedeniyle istifa etmesiyle boşalan başkanlık makamı için seçim yapıldı. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılan olağanüstü meclis toplantısında Ali Uçak, MHP, AK Parti ve CHP’li meclis üyelerinin ortak kararıyla belediye başkanlığına aday gösterildi. Mecliste yapılan kapalı zarf usulü oylama ile toplantıya katılan 21 oyun tamamını alan Ali Uçak, Alaşehir’in yeni belediye başkanı seçildi. Alaşehir Belediye Meclisi, 11 MHP’li, 8 AK Parti’li ve 6 CHP’li olmak üzere 25 üyeden oluşuyor. Ali Uçak, toplantı salonuna gelişinde belediye çalışanları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu ile karşılandı. Olağanüstü toplantı esnasında salonu tamamen dolduran partililer ve belediye çalışanları Ali Uçak lehine sloganlar attı. Yeni başkan Ali Uçak, başkanlığa seçildikten sonra yaptığı konuşmada, belediye meclis üyelerine kendisine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. Uçak, “Bugünden itibaren hizmet seferberliği başlatıyoruz. Alaşehir Belediyesinde bugünden itibaren siyaset bitmiştir. Tüm belediye meclis üyelerimizle birlikte, halkımızla diyalog içinde olarak halkımıza hizmet üreteceğiz. Kaynaklarımızı israf etmeyeceğiz. İşimiz zor biliyorum. Ama birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışarak bu zorluğun üstesinden geleceğiz" dedi.

Görev yapacağı 11 ay boyunca maaş almayacağını belirten Uçak, "Belediye başkanlığı görevinden bir kuruş maaş almayacağım. 11 ay boyunca maaşımı Mehmetçik Vakfı ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağışlayacağım" dedi. Uçak’ın bu cümleleri salondaki vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.