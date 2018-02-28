Alaşehir Büro Memur-Sen’den ’Bilirkişilik’ eğitimi

Alaşehir Büro Memur-Sen İlçe Temsilciliği ile Gedik Üniversitesi ve İzmir Radikal Akademi tarafından imzalanan protokol ile bilirkişi adaylarına 24 saatlik ders ve uygulama kursu düzenlendi.

Kurs hakkında bilgi veren Alaşehir Bürosu Memur-Sen İlçe Temsilcisi Ömer Şeker, "Adalet Bakanlığı tarafından 3 Ağustos 2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği gereği: 2018 yılından itibaren bilirkişilik eğitimi almayan bilirkişilerin bilirkişilik yapamayacak olması nedeniyle, Büro Memur-Sen Manisa Şube Başkanımız Murat Özkan’ın öncülüğünde ve desteği ile Manisa ili genelinde 24 saatlik Temel Bilirkişilik Eğitimini düzenlenmiştir. Düzenlemiş olduğumuz bu eğitime Manisa genelinde bir çok ilçeden yüksek katılım sağlanmış olmakla birlikte 04-09 Aralık 2017 Tarihlerinde ilk Temel Bilirkişilik Eğitimi Kursumuz Alaşehir’de bulunan Şehit Alper Zor İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ziya Bircan’ın destekleri ile bu okulun Eğitim Salonunda tamamlanmıştır. Bilirkişilik ile ilgili Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığında yapılan duyuruların yetersiz kalması nedeniyle ve 2018 yılı Ocak ayında gelen taleplerin fazlalığından dolayı sendikamız ve konfederasyona bağlı diğer sendikalarımızın üyeleri için yeniden Radikal Akademi bünyesinde 2018 yılı ilk Temel Bilirkişilik Eğitimimiz yine Şehit Alper Zor İmam Hatip Ortaokulu’nun Eğitim Salonunda tamamlanmıştır. Ayrıca, ’Uzlaştırmacılık’ eğitimimizi kaçıran sendika ve Memur-Sen Konfederasyonu’muza bağlı diğer sendika üyelerimizin talepleri doğrultusunda bu sefer İstanbul Aydın Üniversitesi ve Radikal Akademi ile irtibata geçilerek İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde ve Radikal Akademi Organizatörlüğünde 2018 yılı ilk Uzlaştırmacılık Kursumuz mart ayı içerisinde açılacaktır. Bu kurs başvuruları için de ön kayıtlarımız başlamış olmakla birlikte yine sendikamız ve Memur-Sen’e bağlı diğer sendikaların üyelerine yüksek oranlarda indirim sağlayarak üyelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi; üyelerini düşünen, üyeleriyle dertlenen sendika olmaya ve üyelerimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.