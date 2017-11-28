Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 09:20

Alaşehir çiçekle renklendi

Alaşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü sonbahar ve kış aylarında da ilçeyi güzelleştirmek için binlerce çiçek dikimine başladı.

Alaşehir çiçekle renklendi

28 Kasım 2017 09:20


Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Lale Soğanı, Alev Çalısı, karanfil ve menekşeler, Süleyman Demirel Caddesi, Sadık Ahmet Meydanı ve ana arter refüjlerine dikilerek ilçenin kış aylarında da rengarenk olmasını sağlıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Kış mevsimine uygun çiçekler ürettik. Sert hava şartlarına dayanıklı çiçekler. Ekipler 10 bin çiçek dikimine başladı. Lale Soğanı, Alev Çalısı, karanfil ve menekşelerin dikimine başladık. Hava şartları elverişli olduğu müddetçe dikimi hızla devam ettirip tamamlayacağız. Dikimden sonra sert şartlar oluşsa da bu çiçekler dayanabiliyor. Refüjler ve meydanlarda oluşturduğumuz yeşil alanları bu çiçeklerle donatacağız. Bu yıl yeşil alan konusunda hummalı bir çalışma ile ilçemizi daha güzel bir hale getireceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç