Alaşehir çiçekle renklendi

Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Lale Soğanı, Alev Çalısı, karanfil ve menekşeler, Süleyman Demirel Caddesi, Sadık Ahmet Meydanı ve ana arter refüjlerine dikilerek ilçenin kış aylarında da rengarenk olmasını sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Kış mevsimine uygun çiçekler ürettik. Sert hava şartlarına dayanıklı çiçekler. Ekipler 10 bin çiçek dikimine başladı. Lale Soğanı, Alev Çalısı, karanfil ve menekşelerin dikimine başladık. Hava şartları elverişli olduğu müddetçe dikimi hızla devam ettirip tamamlayacağız. Dikimden sonra sert şartlar oluşsa da bu çiçekler dayanabiliyor. Refüjler ve meydanlarda oluşturduğumuz yeşil alanları bu çiçeklerle donatacağız. Bu yıl yeşil alan konusunda hummalı bir çalışma ile ilçemizi daha güzel bir hale getireceğiz” dedi.