Alaşehir Devlet Hastanesi güneş enerjisiyle aydınlanacak

Alaşehir Devlet Hastanesi, hazırladığı, “Gelenekselden Geleceğe Dönüşen Hastane“ isimli projesiyle Zafer Kalkınma Ajansı'nın "Sürdürülebilir Çevre Alt Yapı Mali Destek Programı"ndan yüzde 70 oranında hibe desteği kazandı. Alınan hibe desteğiyle hastanenin çatısına güneş enerjisi panelleri kurularak, elektrik aydınlatma giderlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında tasarruf sağlanacak. Elektrik enerjisi verimliliği kavramını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hastane içerisinde kullanılan mevcut aydınlatma elemanları led teknolojiye dönüşümü sağlandı. Hastane bahçesinde bulunan aydınlatma lambaları da fotovoltaik park lambaları ile değiştirildi. Böylece güneş enerjisinden yararlanılarak, elektrik tüketiminde yıllık yaklaşık 200 bin TL tasarruf sağlandı. 539 bin 343 TL olan proje bedelinin yüzde 70'i olan 412 bin 540 TL Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanırken, sistemin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Kesgin, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Tülay Tolga ve hastane çalışanları katıldı. Törende projeyle ilgili bilgi veren Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, "Yaklaşık 650 milyarlık bu projenin yüzde 70'i Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edildi. Kalanı genel bütçeden karşılandı. Kendisini üç yıl içerisinde finanse edebilecek. Yapılan işlemle hastanenin tüm aydınlatmaları ve dış aydınlatmaları güneş enerjisi ile aydınlatılabilecek. Sistem Led teknolojisiyle yıllık 50 bin kilovat olmak üzere bizi 11 buçuk yıl idare edebilecek. Bizim her zaman için devletimizin imkanlarını en güzel şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu imkanları kendi cebimizden nasıl harcıyorsak, kılı kırk yarmamız gerekiyor. Bu doğayı kirletmemek adına , daha çok ısıtmamak adına zarar vermemek adına ledi kullanmamız gerekiyor. Biz bunları gördük, kullanmaya başladığımızda da hastanemizin çehresi değişti. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye ve bireyler olarak tasarrufa muhtaç olunduğunu kaydeden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgu ise "Türkiye Cumhuriyeti olarak en çok neyin tasarrufuna ihtiyaç var, derseniz herhalde en çok enerjinin tasarrufuna ihtiyacımız vardır. Çünkü biz enerjimizi kendi kaynaklarımızla, kendi imkanlarımızla üretmiyoruz. Ürettiğimiz enerjinin büyük bir bölümünü yurt dışından ithal ettiğimiz ham maddelerden üretiyoruz. Böyle bir durumda bize düşen her bir saniyeyi düşünmektir. Hiçbir lambanın ihtiyaç yokken, açık kalmamasıdır. Bunu hem kendi evimizde böyle yapmak zorundayız, hem de kamu malını kullanırken aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Bütün arkadaşlarımızdan beklentim ve istirhamımdır; Alaşehir'de tasarrufla alakalı olarak bir sorun yaşamayalım. Savurganlık Alaşehir'in sınırlarına girmesin. Böyle bir proje akla getirilmesi bile büyük bir başarıdır. Alaşehir Devlet Hastanesinin enerji ihtiyacının neredeyse üç yılda yaptığımız yatırımı amorti edip, yıllık aşağı yukarı 200 bin Türk Lirası tasarruf sağlayacak olması büyük bir başarıdır. Bu uygulamayı Türkiye Cumhuriyeti tüm kamu kurumlarında uygulayabilsek, dışa olan bağımlılığımız her zamankinden çok daha az olacak. Her zamankinden daha kuvvetli, daha güçlü olacağız. Enerji sorununu halledememiş bir ülkenin, diğer ülkeler nezdinde rekabet edebilmesi kolay değil. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.