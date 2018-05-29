Alaşehir Devlet Hastanesinde uzman doktor sayısı 35’e yükseldi

200 yataklı Alaşehir Devlet Hastanesi’ne son atamalarla atanan doktorlarla birlikte uzman sayısı 35’e yükseldi. Alaşehir Devlet Hastanesi yeni atamalarla daha fazla hastaya hizmet verebilecek, ilçe dışı hasta sevkleri azalacak.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Kırmalı, "Hastanemize yeni atanan 2 çocuk, 1 kardiyoloji, 1 genel cerrah, 1 radyoloji, 1 psikiyatri, 1 üroloji, 1 ortopedi, 1 göz doktoru ile birçok branşta hekim sayımız birden fazla duruma geldi. Hastalarımız bundan böyle dahiliye, kulak burun boğaz, kardiyoloji, üroloji, genel cerrah, göz, psikiyatri, çocuk, ortopedi gibi dallarda doktor tercihi yapabilecekler. Diğer branşlarda da doktor sayımızın artırılması için başvurularımızı yaptık. Hastanemizde beyin cerrahı ve cildiye dışında eksiğimiz kalmadı. Bu eksikliğimizin giderilmesi içinde çalışmalarımız sürüyor. Hastalarımız neredeyse tüm branşlardaki şikayetleri için muayene ve tedavilerini kendi ilçelerinde yaptırabilecekler. Hastanemiz son sistem sağlık araçlarıyla hizmet vermektedir. Amacımız hastalarımızın her türlü tedavilerini mümkün olduğunca Alaşehir’de karşılayabilmek" dedi.