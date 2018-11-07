Alaşehir Devlet Hastanesine çocuk gelişimcisi atandı

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Kırmalı, yeni atanan çocuk gelişimcisi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanemize günümüz teknolojileri doğrultusunda, değişik alanlarda yeni atamalar yapılmaktadır. Özellikle çocuk hastalarımız için gerekli olan çocuk gelişimcisi Ebru Güler hastanemizde görevine başladı. Çocuk gelişimcisinin göreve başlamasıyla, çocuklarımızda sık görülen tırnak yeme, parmak emme, enürezis (alt ıslatma), enkoprezis (dışkı kaçırma), kardeş kıskançlığı gibi davranış problemleri yaşayan 0-18 yaş arası çocuklarımızın sorunları hastanemizde takibi yapılıp gerekli durumlarda yönlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca, uyku düzeni, tuvalet eğitimi, oyuncak seçimi, beslenme alışkanlığı gibi konularda da ailelere danışmanlık yapılarak, çocuklarımızın daha sağlıklı gelişebilmelerini sağlayabileceğiz” dedi.

Alaşehir'e atanmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren çocuk gelişimcisi Ebru Güler, hastanedeki göreviyle olarak, "Doğumdan itibaren ergenlik döneminin sonuna kadar çocukların; zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını kendi alanımız doğrultusunda değerlendirip gelişimsel değerlendirmeye bağlı olarak çocuğun gereksinimlerine ilişkin, çocuklar ve aileleri için uygun gelişimsel öneriler verip ailelere bu konuda rehberlik yapıyoruz“ diye konuştu.