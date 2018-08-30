Alaşehir festivale hazır

Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali hazırlıkları tamamlandı.

Üzümün başkenti Alaşehir’de ilki gerçekleşecek olan ve 7 gün boyunca dolu dolu hazırlanan içeriğiyle Türkiye’nin her yerinden gelen ziyaretçilerini ağırlayacak 1.Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali programının hazırlıkları; Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ın ve belediyeye bağlı tüm ekiplerin seferberliği ile tamamlandı. Büyük bir coşkuyla ve ilgiyle beklenen festival programı vesilesiyle ilçe merkezi ve mahallelerin en işlek caddeleri belediye ekipleri tarafından Türk Bayrağı ve rengarenk festival bayrakları ile donatıldı. Ayrıca görevli ekipler tarafından festival süresince festival indirimi uygulanacak olan şehrin en işlek caddesi Sevgi Yolu üzerindeki tüm yerel mağazaların vitrinleri de festival afişleri ve indirim afişlerinin yer aldığı görsellerle süslendi.

Festival programında yer alan tavla turnuvası, satranç turnuvası, üzümlü farklı lezzetler yarışması, mahalleler arası en güzel üzüm yarışması ve fotoğraf yarışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar için Alaşehir Belediye binası önüne başvuru standı açıldı. Ayrıca stantta festival program içeriği ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar da görevliler tarafından bilgilendirilmeye devam ederken, festival araçları ve el broşürleri ile mahalle sakinleri de festivale davet ediliyor.

Kortej yürüyüşü, festival indirimleri, bisiklet turu, tiyatro gösterimleri,klasik araçlar gösterimi, uçurtma şenliği, konserler, sergiler, sokak sanatçıları, yarışmalar, çocuk şenlikleri ve havai fişek gösterilerinin yer aldığı festival programı 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da Gencer Savaş Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayarak 7 gün boyunca devam edecek. 7 gün süresince her akşam; Silva Gunbardhi Ft Dafi, Demet Akalın, Ece Seçkin, Mehmet Erdem, Merve Özbey, Erdem Kınay, Gazapizm, Sevcan Dalkınç, Koliva, Dj Bora Yemenoğlu gibi tanınmış sanatçı ve gruplar ücretsiz halk konserleri verecek. Festival nedeni ile ilçedeki otellerde ve pansiyonlarda doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaştı.