Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:20

Alaşehir Galericiler Sitesinde kilit parke çalışmaları devam ediyor

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde kilit parke çalışmalarına devam ediyor.

Alaşehir Galericiler Sitesinde kilit parke çalışmaları devam ediyor

27 Şubat 2018 11:20

Fen İşleri ekipleri, Galericiler Sitesindeki kilit parke çalışmalarına devam ediyor. Bölge ve mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını devam ettiren Alaşehir Belediyesi, merkez mahallelerdeki hizmetleri, kırsal mahallelere de götürüyor.


Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yol kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından yapılan kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yapma çalışmalarının ara vermeden devam ettiğini belirtti. Başkan Karaçoban, “İhtiyacı olan tüm mahalleler de kilitli parke taşı döşenme çalışmalarına başlanılacaktır. Yapılan çalışmalar tam anlamıyla bitmesinden sonra ilçemiz modern bir görünüme kavuşacak. Bunun için de ellimizde gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız ve yapacağız. Bu yüzden çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, yolları en kısa zamanda bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Kuvvetli Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç