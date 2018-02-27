Alaşehir Galericiler Sitesinde kilit parke çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri ekipleri, Galericiler Sitesindeki kilit parke çalışmalarına devam ediyor. Bölge ve mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını devam ettiren Alaşehir Belediyesi, merkez mahallelerdeki hizmetleri, kırsal mahallelere de götürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yol kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından yapılan kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yapma çalışmalarının ara vermeden devam ettiğini belirtti. Başkan Karaçoban, “İhtiyacı olan tüm mahalleler de kilitli parke taşı döşenme çalışmalarına başlanılacaktır. Yapılan çalışmalar tam anlamıyla bitmesinden sonra ilçemiz modern bir görünüme kavuşacak. Bunun için de ellimizde gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız ve yapacağız. Bu yüzden çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, yolları en kısa zamanda bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.