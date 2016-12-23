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23 Aralık 2016 09:46

Alaşehir Gençlik Merkezinde sona gelindi

Alaşehir Gençlik Merkezinde sona gelindi

23 Aralık 2016 09:46

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan ve Alaşehir’de gençliğin prestij eğitim mekanı olacak olan Gençlik Merkezi inşaat çalışmalarında sona gelindi. İlçedeki gençlerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek olan merkez, bunun yanı sıra kendini geliştirmek isteyenlere de rehber olacak.
Manisa genelinde gençlere yönelik projeleriyle adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir’de Nisan ayında temelini attığı Gençlik Merkezi’nde sona gelindi. İlçede büyük bir heyecanla beklenen merkezin önümüzdeki aylarda hizmete gireceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözünü kendimize örnek alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarda da gençlerimize yönelik sosyal projeler geliştiriyoruz. Bu anlamda Alaşehir ilçemizde de gençlerimizin göz bebeği olacak olan modern Gençlik Merkezi’nde inşaat çalışmalarında artık sona gelindi” dedi.
Merkezde yer alacak olan farklı branşların, gençlerin eğitimine katkı sunacağını da ifade eden Başkan Ergün, “Merkezimiz kendini farklı dallarda geliştirmek isteyenlerin eğitim hayatına önemli fayda sağlayacağını düşünüyorum. Gençlerimizi kısa süre içerisinde Alaşehir Gençlik Merkezi’nde eğitim görmenin ve sosyal imkanlarından faydalanmanın ayrıcalığını yaşayacak” dedi.



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