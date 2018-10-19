Alaşehir Jandarma'dan öğrencilere trafik eğitimi

Öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendiren ekipler bir yandan da okul servis araçlarını denetledi.

Alaşehir Uluderbent Mahallesi İlköğretim Okulu salonunda 320 öğrenciye trafik konusunda video eşliğinde bilgiler veren Alaşehir Jandarma trafik ekipleri öğrencilerin servis araçları içerisinde emniyet kemerlerini takmaları, iniş ve binişlerde uyulması gereken kurallar, öğrencilerin yolun karşısına geçişlerde uyulması gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgiler aktardı. Öğrencilerin kafalarına takılan trafik kuralları hakkındaki soruları da yanıtlayan ekipler eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

Alaşehir Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Ekiplerinin okulda gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısı öğretmen ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, ekipler daha sonra okullara öğrenci taşıyan servislerde denetim yaptı.