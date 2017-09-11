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11 Eylül 2017 17:09

Alaşehir kırsalındaki bozuk yollar yapılıyor

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım atağını sürdürüyor.

Alaşehir kırsalındaki bozuk yollar yapılıyor

11 Eylül 2017 17:09

Büyükşehir yasasıyla birlikte mahalle statüsüne kavuşan köylerde yol açma, genişletme çalışmaları, stabilize ve yeni asfalt yol çalışmaları devam ediyor.


Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Horzumsadere ve Horzumkeserler mahallerinde yol iyileştirme stabilize yol çalışmalarına başladı. Mevsim şartlarının uygun olması nedeniyle yol ve asfaltlama çalışmalarına yoğunluk veren Alaşehir Belediyesi, planlamalar çerçevesinde kırsal mahalle yollarını yapmaya devam ediyor. Kırsal Mahallelerdeki işlerin yanı sıra merkez mahallelerde planda bulunan işler sırasıyla yapılıyor.


Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmalarının son durağı Horzumsadere ve Horzumkeserler mahalleleri oldu.


Özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hem kilitli beton parke taşı döşeme işlemi hem de stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Gerek şehir içerisinde gerek kırsal mahallelerde belediye olarak hizmetlerimizde var olmaya devam ediyoruz. Alaşehir’e bağlı tüm kırsal yollarımızla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Stabilize ve dolgu yol yapımı haricinde ümit ediyoruz kırsal mahallelerimizde asfaltsız yer bırakmayacağız.” dedi.




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