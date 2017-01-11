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11 Ocak 2017 12:57

Alaşehir, Kula ve Soma’ya J Plaka ihalesi yapıldı

Alaşehir, Kula ve Soma’ya J Plaka ihalesi yapıldı

11 Ocak 2017 12:57

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya Başkanlığı’nda gerçekleşti. MASKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Soma, Alaşehir ve Kula ilçelerinin J Plaka satış ihalesi de yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Ocak 2017 tarihli olağan encümen toplantısı gerçekleştirildi. MASKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Mali Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Uluturhan, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Türkan Taş Köroğlu, Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mustafa Ali Algın, Büyükşehir Belediyesi encümen üyeleri Hüseyin Akkurt, Murat Biber, Zeki Bilgin, Cihan Sarı’nın katılımıyla gerçekleşti.
Encümen gündeminin ilk maddesinde Alaşehir, Kula ve Soma ilçelerinde servis taşımacılığı için gerekli olan J plaka satışı ihalesinin yapılması ile ilgili teklifi görüşüldü. J plaka taleplerinin muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile ihalesi yapıldı ve ihale sonucunda plaka tahsisleri gerçekleştirildi. 31 maddeden oluşan encümen gündemindeki maddeler görüşüldü ve karara bağlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, J Plaka tahsislerinin ve alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.



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