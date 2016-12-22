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22 Aralık 2016 16:48

Alaşehir otobüs terminalinin inşaatı sürüyor

Alaşehir otobüs terminalinin inşaatı sürüyor

22 Aralık 2016 16:48

Şehre değer katan dev yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir’de yapımına başladığı Yeni Otobüs Terminalinde inşaat çalışmaları sorunsuz devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir’de temeli attığı dev yatırımlardan biri olan Yeni Otobüs Terminal Binası’nda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında temeli atılan otoparkta kaba inşaatta çalışmalarının sorunsuz devam ettiğinin altını çizen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde il genelinde şehre değer katan dev yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Alaşehir ilçemizde de geçtiğimiz Nisan ayında temeli atılan modern otoparkta çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürüyor. Büyüyen ve gelişen Alaşehir’imiz de vatandaşlarımızın daha hızlı ve konforlu seyahat etmelerine olanak sağlayacak Yeni Otobüs Terminalinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



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