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Alaşehir parkları artık daha güvenli

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde parkların daha güvenli ve çocukların korunması amacıyla Alaşehir Belediyesi tarafından parklara güvenlik kameraları takıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde parkların daha güvenli ve çocukların korunması amacıyla Alaşehir Belediyesi tarafından parklara güvenlik kameraları takıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocukların istismarlara ve uyuşturucu madde satıcılarına karşı korunması amacıyla parklar kameralarla donatıldı. Alaşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla artık parklar hem aileler için hem de çocuklar için daha güvenli hale getirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Özellikle son yıllarda çocuk istismarlarından dolayı parklarda kullanılan uyuşturuculardan dolayı ve çocuklarımızın burada parkta oynarken, burada onlara bulaşabilecek her hangi bir hastalığa karşı, korumak amaçlı gerek parkların bakımlarına, gerekse çocuk istimrarlarına karşı kamera sistemimizi kurduk. Şu anda büyük parklarımıza başlayarak, yavaş yavaş bütün parklarımıza kamera sistemini kuracağız. Kurduğumuz kamera sistemini de Alaşehir Belediye binamızda odanın birisini tamamen kamera sistemine çevirdik, bütün parkları oradan 24 saat izliyoruz" dedi.


Sistemi bizzat cep telefonundan denetlediğini ve parkları kontrol ettiğini söyleyen Başkan Uçak, "Sistemi cep telefonuma da yükledim. Şu anda bulunduğumuz parkı cep telefonumdan izleyebiliyoruz. Zaman zaman cep telefonumdan ben de kontrol ediyorum. Bizler bütün parklarımıza koymuş olduğumuz kamera sistemini kendi cep telefonuma da indirdim bütün parkları ara ara kendim de izliyorum. Çocuklarımız emin ellerde. Alaşehir Belediyesi olarak 19 parktaki güvenlik kameralarını belediye binamıza kurduğumuz kamera takip büromuzdan güvenlikçi arkadaşımız 7-24 izliyor. Özellikle çocuk istismarına karşı ve uyuşturucu, maddeler gelip de o parklarda kullanıp oradaki insanları rahatsız edenlere karşı almış olduğumuz bu kameralı önlem" diye konuştu.

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