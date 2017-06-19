Alaşehir parkları güzelleşiyor

Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalıma sürüyor. Park bahçe müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin merkez mahallelerinde yabani ot temizliği, ilaçlama, sulama ve yazlık çiçek dikimi başladı. Şehrin muhtelif yerlerinde devam eden park, kavşak ve refüj düzenlemeleriyle birlikte Turhan Alakent caddesi üzerindeki refüjlerde menekşe çiçekleri toprakla buluştu. Çalışmaları yakından takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "İlçemiz her geçen gün Belediye ekiplerimizin yoğun çabası ve çalışması ile daha da güzelleşiyor. Çiçek dikimlerimiz ve onların bakımı ile daha güzel bir Alaşehir için inşa ediyoruz. Bu yaz Alaşehir’in dört bir yanı çiçeklerle rengarenk olacak" dedi.