Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 14:08

Alaşehir terminaline yağmursuyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de inşa edilen şehirlerarası otobüs terminaline yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Alaşehir terminaline yağmursuyu hattı

12 Temmuz 2017 14:08


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hayata geçirilen projelerin bir gereği olarak ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına anında cevap veriyor. MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de inşa edilen şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu bölgede yağmursuyu hattı çalışmalarına başladı. Barış Mahallesinde yürütülen yaklaşık bir buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı, Galericiler Sitesi ve Alaşehir Ticaret Borsası’nın yer aldığı bölgeyi de kapsıyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışma tamamlandığında, yağışlı havalarda mahallede meydana gelen yağmursuyu birikintilerinin önüne geçilecek.



“Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamayacak”


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilimiz genelindeki altyapı eksikliklerinin hızla tespitini gerçekleştirerek, mevcut sıkıntılara yönelik çözümler geliştiriyoruz. Alaşehir ilçemizde de Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilmekte olan terminalin yağmursuyu hattını yapıyoruz. Ekiplerimizin titizlikle yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında o bölgenin yağmursuyu sıkıntısını komple çözeceğiz ve artık vatandaşlarımız mağduriyet yaşamayacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:43
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!