Alaşehir terminaline yağmursuyu hattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hayata geçirilen projelerin bir gereği olarak ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına anında cevap veriyor. MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de inşa edilen şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu bölgede yağmursuyu hattı çalışmalarına başladı. Barış Mahallesinde yürütülen yaklaşık bir buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı, Galericiler Sitesi ve Alaşehir Ticaret Borsası’nın yer aldığı bölgeyi de kapsıyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışma tamamlandığında, yağışlı havalarda mahallede meydana gelen yağmursuyu birikintilerinin önüne geçilecek.

“Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamayacak”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilimiz genelindeki altyapı eksikliklerinin hızla tespitini gerçekleştirerek, mevcut sıkıntılara yönelik çözümler geliştiriyoruz. Alaşehir ilçemizde de Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilmekte olan terminalin yağmursuyu hattını yapıyoruz. Ekiplerimizin titizlikle yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında o bölgenin yağmursuyu sıkıntısını komple çözeceğiz ve artık vatandaşlarımız mağduriyet yaşamayacak” dedi.