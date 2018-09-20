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Alaşehir TSO öğrencilere destek

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından İlköğretim Haftası dolayısıyla Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerindeki 680 öğrenciye kaban, ayakkabı ve çanta hediye etti.


Alaşehir TSO tarafından Alaşehir ve Sarıgöl'de eğitim gören dar gelirli öğrencilere kaban, ayakkabı ve çanta dağıtıldı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden, Alaşehir TSO Başkanı Mustafa Seyhan hediye edilecek ürünleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç'a teslim etti. Ziyarette konuşan Başkan Seyhan, "Sarıgöl'de 50 öğrenciye kaban, 100 öğrenciye ayakkabı, 60 öğrencimize de çantalarını teslim ettik. Alaşehir'de ise 100 öğrencimize kaban, 250 öğrenciye ayakkabı, 120 öğrencimize de çantalarını ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslimlerini yaptık. 40 Bin TL tutarındaki yardımlarımız okullarımızda okumakta olan dar gelirli öğrencilerimizin eksiklerini okulların başlaması nedeniyle bir nebze olsun karşılamış olduk. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Geleceğimiz çocuklarımızdır" dedi.


Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, ise Alaşehir TSO'nun yapmış olduğu duyarlı yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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