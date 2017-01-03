Alaşehir ulaşımına iki yeni hat

Kentteki ulaşım sorununu çözmek için projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir’de, Soğanlı Mahallesi ile Alaşehir ilçe merkezi ve Sarıpınar Mahallesi ile Alaşehir ilçe merkezi arasında yeni otobüs seferi başlattı. Yaşlı ve bedensel engelli yolcuların biniş ve inişleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış modern araçlarla vatandaşlar kaliteli ulaşım imkanına kavuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde başlatılan ulaşım hamlesi ile vatandaşlar ulaşımda dönüşümün rahatlığını yaşamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede Soğanlı Mahallesi ile Alaşehir ilçe merkezi ve Sarıpınar Mahallesi ile Alaşehir ilçe merkezi arasında yeni otobüs seferi başlatılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde vatandaşların mutluluğu için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alaşehir Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Akif Ceylan, “Yılbaşı itibariyle ilçemizde iki yeni güzergahta modern toplu ulaşım araçlarımız hizmet vermeye başladı. Yaşlı ve bedensel engelli yolcuların biniş ve inişleri göz önünde bulunarak tasarlanmış modern araçların mahalle sakinlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.