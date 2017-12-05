Alaşehir ve Sarıgöl’de üreticiler sera ile kalkınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen örtü altı yetiştiriciliğinin arttırılması projesi kapsamında 2017 yılında anahtar teslim montajı yapılarak çiftçilere teslim edilecek olan 120 seranın kurulum ve montaj çalışmaları devam ediyor. Yüzde 75’i Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hibe desteği ile kurulacak seralardaki çalışmalar sona yaklaşılıyor. Proje kapsamında Alaşehirli 7 üreticiye, Sarıgöllü 10 üreticiye toplamda 17 adet seranın montajı yapılarak üreticilere teslim edildi. Kırsal kalkınmanın sağlanması, üreticilerin gelir düzeylerinin artırılarak hayat standartlarının yükseltilmesini temin etmek amacı ile birim alandan daha fazla ürün alarak çiftçilerin gelir düzeylerinin artırılması, yeni üretim tekniklerinin uygulanması ile Manisa tarımının gelişmesine katkı sağlanması amacı ile uygulanmaya başlanan projede çalışmalar tamamlanıyor. Demirci, Gördes, Köprübaşı, Soma, Kırkağaç, Alaşehir ve Sarıgöl olmak üzere yedi ilçede tamamlanmıştır. Kula’da 27 adet seranın temel ankraj yapımları tamamlanmış olup 13 seranın konstrüksiyon montajı bitirilmiş ve örtü naylonu montajı başladı. Selendi’de 11 adet sera tamamlanarak çiftçilerimize daha önce teslimi yapılmış, kalan 13 adet seranın temel ankraj yapımı çalışmaları devam etmektedir. Kula ve Selendi Aralık ayı sonuna kadar 120 adet sera tamamlanmış ve üretime başlamış olacaktır.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kurulan seraların çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, ürünlerinin bol kazançlarının bereketli olmasını dileriz.