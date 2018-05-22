Alaşehir yatırımları görüşüldü

25 milyon TL yatırım bedeli inşa edilen tesis ile Alaşehir, modern bir tesise kavuşacak.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ı makamında ağırlayarak ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ile İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu da yer aldı. İlçede hayata geçirilen hizmetlerin değerlendirildiği görüşmede, planlanan yatırımlarla ilgili de istişarelerde bulunuldu. Başkan Uçak, MASKİ’nin yatırımları sayesinde ilçelerinde her noktaya hizmet gittiğini belirtti. Uçak, altyapı yatırımlarından atıksu arıtma tesislerine, içme suyu sondajlarından dere ıslahlarına kadar birçok yatırıma imza atılan Alaşehir’de altyapı noktasında kalkınma sürecinin MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliğinde devam edeceğini söyledi.

“İşbirliği içerisinde adım atmaya devam edeceğiz”

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 17 ilçesiyle altyapı noktasında gelişmiş bir Manisa için çalıştıklarını ifade ederek, “101 Mahalle Projemizin ardından 154 Mahalle Projemiz ile Alaşehir’de de köyden veya beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini sağlıklı altyapılar ile donatmaya devam ediyoruz. Belde durumundan mahalleye dönüşen Yeşilyurt’ta kanalizasyon hattı döşeme çalışmamızı noktaladık. Kavaklıdere Mahallesi’nde ise 50 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işinde yarıyı geçtik. İçme suyu depoları ile terfi binalarındaki bakım onarım çalışmalarımızın da başladığı ilçemizde, yaz aylarında ortaya çıkan su ihtiyacını gidermek için yeni sondajlar açıyoruz. Son olarak da ilçemizde ekonomik ömrünü tamamlayan atıksu arıtma tesisinin yerine yenisini inşa etmek için 25 milyon TL yatırım yaptık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde il genelinde olduğu gibi Alaşehir ilçemizde de altyapı yatırımlarını hayata geçirerek hemşehrilerimizin yaşadığı sıkıntılara çözümler üretiyoruz. Alaşehir Belediye Başkanımız Ali Uçak ile de işbirliği içerisinde ilçemizin kalkınma hamlesi devam edecek” dedi.

Alaşehir ilçe merkezinde atıksu arıtma tesisi inşa edilmeye başlandı

25 milyon TL yatırım ile inşa edilen tesis sayesinde ilçe merkezine modern bir tesis kazandırılmış olacağını kaydeden Coşkun, mevcut tesisin ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle hayata geçirilen proje kapsamında zemin ıslah çalışmalarının yapıldığını anlatarak kısa süre içerisinde tesiste betonarme imalatlar başlayacağını bildirdi.

Atıksu arıtma tesislerine 204 milyon TL yatırım yapıldı

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, çevre kirliliğini önleme noktasında üstlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını ifade ederek, “Bugüne kadar atıksu arıtma tesislerine 179 milyon TL yatırım yapmıştık. Alaşehir merkeze kazandıracağımız tesis ile bu rakam 204 milyon TL’ye çıkıyor. İdaremiz, ilk kurulduğunda Alaşehir ilçemizdeki mevcut tesis işletmeye alınmış ancak ekonomik ömrünü de tamamladığı için yerine yeni bir tesis inşa etmek için çalışmalara başlamıştık. İlk olarak zemin ıslahı yapılan tesiste, yakın zamanda betonarme imalatlara geçeceğiz. Gediz ve Bakırçay Havzası’nın özlenen temiz günlerine kavuşması noktasında MASKİ Genel Müdürlüğü olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde hareket ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa miras bırakacağız” dedi.